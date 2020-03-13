Перемога "Шахтаря" наблизила Україну до 9 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Фото: ілюстроване зображення (uefa.com)

При цьому гра у відповідь не відбудеться в запланований час через коронавируса

За підсумками єврокубкового тижня Україна наблизилася до дев'ятої позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Про це повідомляє sport.ua.

Завдяки гостьовій перемозі "Шахтаря" над "Вольфсбургом" (2:1), українська асоціація наблизилася до Нідерландів, у якій більше немає команд в єврокубках, на дистанцію в 1,250 бала. Щоб їх відіграти, "гірникам" потрібно доходити мінімум до півфіналу ЛЄ. Це боротьба за 9 місце.

У Туреччині, що йде на 11 місці, останній клуб у єврокубках "Істанбул" також на цій стадії ЛЄ вдома виграв у данського "Копенгагена" (1:0). Турки зберігають відставання в 0,900 від України.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА впливає на розподіл путівок через один сезон.

Дев'ята асоціація має такі квоти в єврокубках-2021/22: два представника в ЛЧ (один - в груповому раунді, один - в третьому кваліфікаційному) і одного в ЛЄ (в плей-офф раунді). А ось 10 позиція втратить деякі привілеї (другий призер стартує в Лізі чемпіонів на етап раніше). Не кажучи вже про 11, яка не дозволяє асоціації делегувати свій клуб автоматично в групу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Таким чином, запланована на 19 березня зустріч донецької команди з "вовками" не відбудеться.