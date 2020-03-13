ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Перемога "Шахтаря" наблизила Україну до 9 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Новини » Спорт     13.03.2020 - 13:50
Перемога "Шахтаря" наблизила Україну до 9 місця в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: ілюстроване зображення (uefa.com)

При цьому гра у відповідь не відбудеться в запланований час через коронавируса

За підсумками єврокубкового тижня Україна наблизилася до дев'ятої позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Про це повідомляє sport.ua.

Завдяки гостьовій перемозі "Шахтаря" над "Вольфсбургом" (2:1), українська асоціація наблизилася до Нідерландів, у якій більше немає команд в єврокубках, на дистанцію в 1,250 бала. Щоб їх відіграти, "гірникам" потрібно доходити мінімум до півфіналу ЛЄ. Це боротьба за 9 місце.

У Туреччині, що йде на 11 місці, останній клуб у єврокубках "Істанбул" також на цій стадії ЛЄ вдома виграв у данського "Копенгагена" (1:0). Турки зберігають відставання в 0,900 від України.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА впливає на розподіл путівок через один сезон.

Дев'ята асоціація має такі квоти в єврокубках-2021/22: два представника в ЛЧ (один - в груповому раунді, один - в третьому кваліфікаційному) і одного в ЛЄ (в плей-офф раунді). А ось 10 позиція втратить деякі привілеї (другий призер стартує в Лізі чемпіонів на етап раніше). Не кажучи вже про 11, яка не дозволяє асоціації делегувати свій клуб автоматично в групу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Таким чином, запланована на 19 березня зустріч донецької команди з "вовками" не відбудеться.

Матч Ліги Європи "Севілья" - "Рома" зірвався через коронавірус Матч "Вольфсбург" - "Шахтар" пройде за порожніх трибун
Новини України УЕФАШахтарЛіга Європи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся