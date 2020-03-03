УЄФА поки не планує переносити матчі Ліги чемпіонів через коронавірус

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін прокоментував інформацію про можливе перенесення матчів Ліги чемпіонів через коронавірус. Цитує чиновника L'Equipe.

"Ми уважно стежимо за ситуацією з коронавірусів. На цей час жодна з подій не скасована. Однак ми будемо слідувати рішенням, які ухвалять в кожній окремому регіоні", - сказав Чеферін на прес-конференції в Амстердамі.

Раніше з'явилася інформація, що матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ "Ювентус" - "Ліон" може пройти без глядачів. Також повідомлялося про те, що за зачиненими дверима може пройти гра ПСЖ - "Боруссія".

Нещодавно через новий вид вірусу був перенесений матч між "Ювентусом" і "Інтером" в Серії А. Також через епідемію в країні вже скасували частину матчів чемпіонату.

Раніше гра у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи "Інтер" - "Лудогорець" пройшла без глядачів.

Нагадаємо, раніше в УЄФА повідомили, що в разі погіршення ситуації з епідемією коронавірусу існує можливість скасування чемпіонату Європи з футболу-2020.