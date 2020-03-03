УЕФА пока не планирует переносить матчи Лиги чемпионов из-за коронавируса

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал информацию о возможном переносе матчей Лиги чемпионов из-за коронавируса. Цитирует чиновника L'Equipe.

"Мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусом. На данный момент ни одной из событий не отменено. Однако мы будем следовать решениям, которые примут в каждой отдельном регионе", - сказал Чеферин на пресс-конференции в Амстердаме.

Ранее появилась информация, что ответный матч 1/8 финала ЛЧ "Ювентус" - "Лион" может пройти без зрителей. Также сообщалось о том, что за закрытыми дверями может пройти игра ПСЖ - "Боруссия".

Недавно из-за нового вида вируса был перенесен матч между "Ювентусом" и "Интером" в Серии А. Также из-за эпидемии в стране уже отменили часть матчей чемпионата.

Ранее ответная игра 1/16 финала Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец" прошла без зрителей.

Напомним, ранее в УЕФА сообщили, что в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса существует возможность отмены чемпионата Европы по футболу-2020.