Матч Ліги Європи "Інтер" - "Лудогорець" пройде без глядачів

Причини такого рішення пов'язані зі спалахом коронавірусу в Італії

Матч у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи "Інтер" - "Лудогорець пройде без глядачів, повідомляється на офіційному сайті болгарської команди.

Причини такого рішення пов'язані зі спалахом коронавірусу в Італії. З Раніше через поширення вірусу в країні були скасовані чотири матчі 25 туру італійської Серії А. Також були перенесені 42 матчі в аматорських та молодіжних лігах.

На даний момент в Італії зафіксовано 229 випадків захворювання коронавірусів - більше, ніж в інших країнах Європи. На даний момент від хвороби в країні померли шість осіб.

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Інтер" - "Лудогорець" відбудеться 27 лютого на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані. У першій зустрічі перемогу здобула італійська команда - 2:0.

Нагадаємо, через коронавірус можуть перенести усі матчі 26 туру чемпіонату Італії.