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Олімпіаду-2020 можуть перенести на кінець року через коронавірус

Новини » Спорт     03.03.2020 - 12:34
Олімпіаду-2020 можуть перенести на кінець року через коронавірус
Фото: підготовка до Олімпіади в Токіо (facebook.com/tokyo2020)

Таку можливість допустив міністр у справах Ігор

Проведення літніх Олімпійських ігор можуть перенести на кінець 2020 року. Таку можливість допустив міністр у справах Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо Сейко Хасімото на тлі побоювань, що коронавірус може зірвати захід, передає Reuters.

"За контрактом Олімпійські ігри повинні бути проведені протягом 2020 року. Це можна інтерпретувати як дозвіл на відстрочку Ігор", - сказала міністр.

Також вона додала, що уряд Японії і приймаюче місто Токіо мають намір провести Ігри за запланованим графіком з 24 липня. Згідно з умовами угоди, право на скасування Ігор належить Міжнародному олімпійському комітету (МОК).

Своєю чергою Томас Бах, голова МОК, зазначив, що підготовка до "успішних", Ігор в Токіо все ще триває, а будь-яке зупинення буде дорого коштувати.

На цей час число інфікованих коронавірусів в Японії становить понад 900 осіб.

Раніше повідомлялося, що Олімпійські ігри в Токіо можуть пройти без глядачів. Як альтернатива розглядалася трансляція Ігор тільки в телевізійному режимі.

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