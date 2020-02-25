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УЄФА може скасувати Євро-2020 через коронавірус

Новини » Спорт     25.02.2020 - 18:41
УЄФА може скасувати Євро-2020 через коронавірус
Ілюстративне фото (uefa.com)

Скасувати Євро-2020 можуть у разі погіршення ситуації з коронавірусом

В УЄФА повідомили, що в разі погіршення ситуації з епідемією коронавірусу існує можливість скасування чемпіонату Європи з футболу-2020. Про це повідомив віце-президент УЄФА Мішель Уве, повідомляє New York Times.

Як зазначили в європейській федерації, на даний момент УЄФА стежить за ситуацією в 12 країнах, які прийматимуть перший спільний чемпіонат Європи.

"Ми перебуваємо на етапі очікування. Ми стежимо за всіма країнами, і футбол повинен слідувати вказівкам окремих країн. Спортивний шлях буде закритий тільки в разі погіршення ситуації", - сказав Уве.

Зазначимо, Євро-2020 пройде в період з 12 червня по 12 липня відразу в 12 країнах - Азербайджан, Англія, Угорщина, Німеччина, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Росія, Румунія і Шотландія.

На даний момент в Європі найбільш постраждала від коронавірусу Італія. В результаті спалаху нового вірусу в країні померли вже шість чоловік, понад 260 людей інфіковані. Більшість випадків зареєстровані в північних районах Ломбардії та Венето.

В Італії повинні відбутися три матчі Євро-2020 на стадіоні в Римі, який на даний момент не постраждав від коронавірусу. При цьому в країні вже скасували частину матчів італійської серії А, а 6 з 10 майбутніх футбольних поєдинків відбудуться при порожніх трибунах. Також було прийнято рішення про проведення у четвер, 27 лютого, матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи "Інтер" - "Лудогорец" без глядачів.

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