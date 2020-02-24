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Усі матчі чемпіонату Італії можуть перенести через коронавірус

Новини » Спорт     24.02.2020 - 11:10
Усі матчі чемпіонату Італії можуть перенести через коронавірус
Фото: "Інтер" в першому матчі Ліги Європи проти "Лудогорца" (twitter.com/Inter)

У минулий уїк-енд вже були скасовані чотири гри

Всі матчі наступного, 26-го туру італійської серії А можуть бути перенесені через поширення коронавірусу в країні. Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, якого цитує Football Italia.

"Я не думаю, що всього за один тиждень ми зможемо настільки впоратися з інфекцією, щоб відновити спортивні заходи. Ми постійно моніторимо ситуацію і будемо оцінювати її. Будемо стежити за розвитком захворювання і оцінимо можливість перенесення всіх матчів на наступному тижні", - сказав Конте в неділю в ефірі телеканалу RAI.

Якщо рішення про перенесення буде прийнято, воно торкнеться не тільки вищого дивізіону Італії, але аматорських ліг.

Матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Інтер" - "Лудогорець", який відбудеться 27 лютого, може бути зіграний при порожніх трибунах.

У минулий уїк-енд через коронавірус вже були скасовані чотири матчі чемпіонату Італії: "Інтер" - "Сампдорія", "Аталанта" - "Сассуоло", "Верона" - "Кальярі" і "Торіно" - "Парма". Про нову дату їх проведення поки не повідомляється.

На цей момент в Італії підтверджено понад 130 випадків інфікування коронавірусом, померло три людини.

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