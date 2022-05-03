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Ракетний удар по Львову: одна людина постраждала

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Львів, Вівторок 03 травня 2022 22:21
Ракетний удар по Львову: одна людина постраждала Фото: окупанти завдали ракетних ударів по Львову (t.me/andriysadovyi)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті ракетних ударів по Львову сьогодні ввечері постраждала одна людина. Наразі відомо, що російські ракети влучили у три електропідстанції міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

"Попередньо одна людина поранена. Триває ліквідація пожежі на одній із електропідстанції", - розповів очільник міста.

Як відомо, сьогодні ввечері у Львові пролунали кілька потужних вибухів. Після цього низка районів міста залишилися без світла, а також у місті почалися перебої з мобільним зв'язком та телебаченням.

Пізніше з'ясувалося, що окупанти завдали ракетних ударів по трьох електропідстанціях Львова.

Нагадаємо, в результаті ракетних ударів по Львову затримується низка потягів.

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