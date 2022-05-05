Удари РФ по критичній інфраструктурі України не перекрили постачання зброї, - Пентагон
Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що під час останньої серії ударів по Україні російські сили намагалися вразити критично важливу інфраструктуру. Включаючи електроенергію та транспортні вузли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами Кірбі, попри ці удари, США як і раніше можуть направляти військову допомогу в регіон, включаючи системи озброєння» та інші матеріали.
"США знають, що зброя та інші матеріали все ще надходять в Україну, тому що ми розмовляємо з українцями кожен божий день", - заявив він.
За словами Кірбі, Міністерство оборони США "все ще оцінює, в якій мірі" окупанти вразили цілі.
Нагадаємо, 3 травня ввечері Україна зазнала найпотужнішої ракетної атаки з початку війни.
Росіяни завдали ударів по Львівський, Закарпатський, Вінницький, Кіровоградський, Дніпропетровський і ще ряду областей.
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