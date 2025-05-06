Ударные дроны и САУ. В Киеве показали новейшее украинское оружие (фото, видео)

В частности, на выставке показали украинский беспилотник "Булава", который был разработан украинско-чешской компанией UAC. Такой дрон оснащен мощной кумулятивно-термобарической боевой частью массой 3,6 кг. Он может поражать цели в радиусе до 60 километров.

Фото: украинцам показали дрон "Булава" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также на выставке был представлен наземный украинский беспилотник TerMIT. Такой дрон имеет грузоподъемность до 300 кг и запас хода до 20 километров. Он развивает скорость до 10 км/час. Украинские воины уже активно используют его на фронте - на него устанавливают крупнокалиберные пулеметы.

Фото: дрон TerMIT на выставке (Виталий Носач, РБК-Украина)

При этом посетителям выставки показали ударный беспилотник FP-1, который неоднократно вызвал панику в российских СМИ. Точных его характеристик нет в открытом доступе.

Фото: украинский дрон FP-1 (Виталий Носач, РБК-Украина)

На выставке был представлен и макет украинской самоходной артиллерийской установки "Богдана", которая может уничтожать цели на расстоянии до 42 километров.

