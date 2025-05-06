Ударні дрони і САУ. У Києві показали новітню українську зброю (фото, відео)

Зокрема, на виставці показали український безпілотник "Булава", який був розроблений українсько-чеською компанією UAC. Такий дрон оснащений потужною кумулятивно-термобаричною бойовою частиною масою 3,6 кг. Він може вражати цілі в радіусі до 60 кілометрів.

Фото: українцям показали дрон "Булава" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Також на виставці був представлений наземний український безпілотник TerMIT. Такий дрон має вантажопідйомність до 300 кг і запас ходу до 20 кілометрів. Він розвиває швидкість до 10 км/год. Українські воїни вже активно використовують його на фронті - на нього встановлюють великокаліберні кулемети.

Фото: дрон TerMIT на виставці (Віталій Носач, РБК-Україна)

При цьому відвідувачам виставки показали ударний безпілотник FP-1, який неодноразово викликав паніку в російських ЗМІ. Точних його характеристик немає у відкритому доступі.

Фото: український дрон FP-1 (Віталій Носач, РБК-Україна)

На виставці був представлений і макет української самохідної артилерійської установки "Богдана", яка може знищувати цілі на відстані до 42 кілометрів.

