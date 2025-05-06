Ударні дрони і САУ. У Києві показали новітню українську зброю (фото, відео)

У День піхотинця в Києві проходить виставка новітніх зразків українського озброєння. Там представники далекобійні дрони і не тільки.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Зокрема, на виставці показали український безпілотник "Булава", який був розроблений українсько-чеською компанією UAC. Такий дрон оснащений потужною кумулятивно-термобаричною бойовою частиною масою 3,6 кг. Він може вражати цілі в радіусі до 60 кілометрів.
Фото: українцям показали дрон "Булава" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Також на виставці був представлений наземний український безпілотник TerMIT. Такий дрон має вантажопідйомність до 300 кг і запас ходу до 20 кілометрів. Він розвиває швидкість до 10 км/год. Українські воїни вже активно використовують його на фронті - на нього встановлюють великокаліберні кулемети.
Фото: дрон TerMIT на виставці (Віталій Носач, РБК-Україна)
При цьому відвідувачам виставки показали ударний безпілотник FP-1, який неодноразово викликав паніку в російських ЗМІ. Точних його характеристик немає у відкритому доступі.
Фото: український дрон FP-1 (Віталій Носач, РБК-Україна)
На виставці був представлений і макет української самохідної артилерійської установки "Богдана", яка може знищувати цілі на відстані до 42 кілометрів.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський доручив максимально прискорити виробництво української балістичної ракети. Таке доручення він дав під час Ставки верховного головнокомандувача.
Як підкреслював глава держави, такі ракети стануть ефективною гарантією безпеки для України.
Загалом за 2024 рік Україна виробила зброю загальною вартістю 9 млрд доларів. Значно збільшилося виробництво ракет.
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