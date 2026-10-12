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Ударил ножом военного ТЦК, стрелял в полицейского: во Львовской области задержали нападающего

16:15 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Ударил ножом военного ТЦК, стрелял в полицейского: во Львовской области задержали нападающего Фото: задержание нападающего на военного ТЦК в Шептицком (t.me/lvivoblprok)
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В Шептицком мужчина покушался на убийство ветерана. А когда его задерживали - попал из пневмата в полицейского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовской областной прокуратуры в Telegram.

Нападение на ТЦК в Шептицком

По данным следствия, около 16.20 11 октября в Шептицком Львовской области военнослужащие РТЦК и СП в сопровождении полиции проводили мобилизационные мероприятия.

Для проверки документов они остановили мужчину. Тот внезапно достал предмет, похожий на нож, и нанес один удар в шею 43-летнему военнослужащему. После этого нападавший скрылся.

Раненый - участник боевых действий времен АТО, которого в этом году повторно призвали на военную службу.

В результате нападения военный ТЦК получил тяжелое ранение шеи с повреждением кровеносных сосудов и дыхательных путей. В настоящее время он находится в реанимации.

Ударил ножом военного ТЦК, стрелял в полицейского: во Львовской области задержали нападающегоУдарил ножом военного ТЦК, стрелял в полицейского: во Львовской области задержали нападающегоУдарил ножом военного ТЦК, стрелял в полицейского: во Львовской области задержали нападающего

Фото: задержание нападающего на военного ТЦК в Шептицком (t.me/lvivoblprok)

Задержание нападающего

Правоохранители оперативно установили личность беглеца. Им оказался 47-летний местный житель.

Во время задержания мужчина сопротивлялся и стрелял из пневматического пистолета в сторону полицейского. Правоохранитель получил телесные повреждения.

Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что в Одесской области произошло нападение на военнослужащего ТЦК во время проведения мероприятий оповещения. Неизвестный нанес ему ножевое ранение и скрылся.

Кроме того, 17 сентября в Николаеве Львовской области произошел взрыв у здания ТЦК. Неизвестные подбросили взрывное устройство ко входу в отделение, есть раненый.

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