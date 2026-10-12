Ударив ножем військового ТЦК, стріляв у поліцейського: на Львівщині затримали нападника

У Шептицькому чоловік зробив замах на вбивство ветерана. А коли його затримували - поцілив з пневмату у поліцейського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівської обласної прокуратури у Telegram.

Напад на ТЦК у Шептицькому

За даними слідства, близько 16:20 11 жовтня у Шептицькому Львівської області військовослужбовці РТЦК та СП у супроводі поліції проводили мобілізаційні заходи.

Для перевірки документів вони зупинили чоловіка. Той раптово дістав предмет, схожий на ніж, та завдав одного удару в шию 43-річному військовослужбовцю. Після цього нападник втік.

Поранений - учасник бойових дій часів АТО, якого цього року повторно призвали на військову службу.

Унаслідок нападу військовий ТЦК отримав тяжке поранення шиї з пошкодженням кровоносних судин та дихальних шляхів. Наразі він знаходиться в реанімації.

Фото: затримання нападника на військового ТЦК у Шептицькому (t.me/lvivoblprok)

Затримання нападника

Правоохоронці оперативно встановили особу втікача. Ним виявився 47-річний місцевий мешканець.

Під час затримання чоловік чинив опір та стріляв із пневматичного пістолету у бік поліцейського. Правоохоронець отримав тілесні ушкодження.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України.