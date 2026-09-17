На Львовщине произошел взрыв возле здания ТЦК, ранен военный
В городе Николаев Львовской области произошел взрыв у здания ТЦК. В результате инцидента ранение получил военный.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Львовского ОТЦК.
Происшествие произошло около 16:30 у входа во второй отдел Стрыйского районного ТЦК и СП. По предварительным данным, неустановленные лица подбросили неизвестное устройство со стороны улицы.
В результате взрыва был ранен военнослужащий ТЦК. Его госпитализировали в Николаевскую центральную районную больницу - врачи оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.
На месте происшествия работают правоохранители и следственно-оперативная группа. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к взрыву.
Напомним, недавно на Волыни мужчина спровоцировал аварию с участием служебного авто ТЦК, из-за чего оно врезалось в электроопору, а четверо военных получили травмы.
Ранее во Львове полиция начала служебную проверку после конфликта с участием военных ТЦК, полицейского и гражданской женщины. Инцидент произошел во время проведения мероприятий по оповещению.