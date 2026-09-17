На Львовщине произошел взрыв возле здания ТЦК, ранен военный

В городе Николаев Львовской области произошел взрыв у здания ТЦК. В результате инцидента ранение получил военный.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Львовского ОТЦК.

Происшествие произошло около 16:30 у входа во второй отдел Стрыйского районного ТЦК и СП. По предварительным данным, неустановленные лица подбросили неизвестное устройство со стороны улицы.

В результате взрыва был ранен военнослужащий ТЦК. Его госпитализировали в Николаевскую центральную районную больницу - врачи оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

На месте происшествия работают правоохранители и следственно-оперативная группа. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к взрыву.