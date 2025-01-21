Силы обороны поразили ряд важных объектов врага, два из них - в России
Силы обороны атаковали ряд важных объектов российских оккупантов. Два из них расположены на территории Российской Федерации (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Воронежская область
Дроны Сил специальных операций ВСУ атаковали нефтебазу "Лискинская". В результате удара горят резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми враг обеспечивает свои войска. В частности пораженное предприятие принадлежит корпорации "Роснефть".
Смоленская область
Силы беспилотных систем и Силы спецопераций ВСУ атаковали инфраструктуру АО "Смоленский авиационный завод", где модернизируются и производятся боевые самолеты. Взрывы во время удара раздавались на территории авиазавода.
Донецкая область
Силы обороны поразили командный пункт 29 общевойсковой армии России во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Есть информация о взрывах и задымлении в районе цели.
Обстрелы по территории России
Во время полномасштабной войны Силы обороны регулярно осуществляют удары по территории России, в частности по военным базам, складам боеприпасов и инфраструктуре. Это является частью стратегии для ослабления логистических возможностей врага и препятствования поставке ресурсов на фронт.
В ночь на 20 января россияне жаловались на атаку дронов на военные объекты в Казани.
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