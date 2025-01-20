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Дроны ударили по военным объектам в Казани: какие важные заводы есть в городе

Россия, Понедельник 20 января 2025 08:45
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Дроны ударили по военным объектам в Казани: какие важные заводы есть в городе Фото: Казань атаковали дроны (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

В ночь на 20 января в городе Казань (Республика Татарстан, РФ) снова прозвучали. Военные объекты были атакованы неизвестными дронами.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Не первые атаки, но прикрыть небо России становится все труднее", - написал Коваленко.

Он напомнил, что в городе расположено несколько важных авиационных предприятий, которые играют ключевую роль в российском ВПК.

Среди них Казанский авиационный завод имени Горбунова, который занимается производством стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160, а также их модернизацией и ремонтом. "Завод активно расширяется, в частности для обслуживания этих самолетов", - рассказал руководитель ЦПД.

По его словам, другим важным предприятием является Казанский вертолетный завод, специализирующийся на производстве вертолетов для военных и гражданских нужд.

Также в городе работает Казанский государственный казенный пороховой завод, который производит порох и взрывчатые вещества для авиационных боеприпасов и ракет, таких как "Калибр" и "Искандер", добавил Коваленко.

Удар по Казани

Напомним, в ночь на 20 января дроны атаковали Казань (Республика Татарстан, РФ).

В частности, под удар дронов попал авиазавод имени Горбунова.

Во время атаки закрыли местный аэропорт.

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