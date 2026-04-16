Россияне ударили по молитвенному дому в Запорожье, есть погибший и раненые

Российские оккупанты вечером 16 апреля нанесли удар управляемой авиабомбой по Запорожью. В результате атаки разрушен молитвенный дом, есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Уже трое раненых: увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Россияне ударили по областному центру. Есть разрушения. К сожалению, один человек погиб. Всем раненым оказывается необходимая помощь", - написал он. Атакованный россиянами молитвенный дом находится в одном из районов Запорожья. Предварительно известно, что оккупанты нанесли по району удар КАБами, кроме молитвенного дома поврежден ряд других инфраструктурных и жилых зданий.