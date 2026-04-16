Россияне ударили по молитвенному дому в Запорожье, есть погибший и раненые

19:00 16.04.2026 Чт
2 мин
В результате атаки врага есть жертвы, россияне били по Запорожью КАБами
aimg Антон Корж
Россияне ударили по молитвенному дому в Запорожье, есть погибший и раненые Фото: последствия российской атаки на Запорожье 16 апреля (Запорожская ОГА)

Российские оккупанты вечером 16 апреля нанесли удар управляемой авиабомбой по Запорожью. В результате атаки разрушен молитвенный дом, есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Уже трое раненых: увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Россияне ударили по областному центру. Есть разрушения. К сожалению, один человек погиб. Всем раненым оказывается необходимая помощь", - написал он.

Атакованный россиянами молитвенный дом находится в одном из районов Запорожья. Предварительно известно, что оккупанты нанесли по району удар КАБами, кроме молитвенного дома поврежден ряд других инфраструктурных и жилых зданий.

Напомним, что Россия за сутки атаковала Украину сотнями воздушных целей - дронами и ракетами. Были попадания в 26 локациях, есть погибшие и раненые в нескольких городах, самые большие разрушения - в Киеве, Днепре и Одессе. РБК-Украина в материале собрало последствия массированной комбинированной атаки РФ.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в течение суток страна-агрессор применила 703 воздушных средства поражения - 44 ракеты и 659 дронов. Обстрел проходил в две волны, при этом силы ПВО уничтожили или нейтрализовали 667 из воздушных целей.

Также отмечается, что особенностью этой атаки стало применение большого количества баллистических ракет - 19 ракет "Искандер-М"/С-400 были выпущены по четырем регионам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
