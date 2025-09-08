Удары России по Украине после саммита на Аляске доказывают, что Путин не хочет мира, - ISW

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия последовательно наращивала объем и эффективность ударных пакетов. После украинско-российских переговоров в Стамбуле 15 мая 2025 года темп атак значительно вырос. С тех пор произошло 16 комбинированных ударов с более 400 воздушными целями.

Атака в ночь с 6 на 7 сентября стала пятой по счету с применением более 500 дронов и ракет после саммита США и России на Аляске 15 августа.

Позиция Путина

Российский диктатор неоднократно отвергал попытки Украины и США установить перемирие на поле боя, подчеркивая, что Россия не согласится на прекращение огня без подписания "мирного" соглашения. Никаких шагов для подготовки российского общества или информационного пространства к завершению войны на условиях, отличных от полной капитуляции Украины, не сделано.

По словам одного из российских военных блогеров 7 сентября, масштаб ночной атаки демонстрирует "несокрушимую волю" России и показывает, что Кремль "вежливо игнорирует" осуждение ударов президентом США Дональдом Трампом. Блогер добавил, что переговоры превращаются в "пустые разговоры".

В ISW отмечают, что атаки России все чаще непропорционально поражают гражданские районы, включая крупные города, в рамках более масштабных ударных кампаний последних месяцев.

Заявления российского Минобороны

Министерство обороны России пыталось отрицать удары по гражданской инфраструктуре и зданию Кабинета Министров в Киеве. 7 сентября МО РФ заявило, что атаки были направлены на объекты производства дронов и авиабазы.

Российские блогеры подхватили эту версию, повторяя, что объекты в пределах Киева не пострадали. Однако, несмотря на официальные отрицания, многочисленные видео, фото и подтверждения из Украины свидетельствуют об обратном.