ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Удары по РФ впервые начали беспокоить россиян больше, чем фронт, - СМИ

22:33 15.05.2026 Пт
2 мин
Исследование показало неожиданное изменение настроений россиян
aimg Сергей Козачук
Удары по РФ впервые начали беспокоить россиян больше, чем фронт, - СМИ Фото: обстрелы РФ волнуют россиян больше войны (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Обстрелы российских территорий впервые с начала полномасштабной войны стали беспокоить граждан РФ больше, чем общие новости с фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные социологического исследования фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Читайте также: На пороге бунта? Почему российские элиты и общество перестали верить Путину

Что показывают результаты исследования

Во время социологического исследования, которое проводилось 1-3 мая, 18% россиян назвали украинские обстрелы важнейшей для них темой прошлой недели.

В то же время тему так называемой "СВО" главной считают лишь 16% опрошенных.

По данным аналитика-социолога Владимира Звоновского, показатель "обстрелы российских территорий" впервые за все время военных действий превысил интерес к войне в целом.

Как менялась динамика настроений в РФ

Тема ударов по территории России начала активно интересовать жителей страны на второй год войны, когда беспилотники начали регулярно долетать до Белгорода, а впоследствии и до Москвы.

Удары по РФ впервые начали беспокоить россиян больше, чем фронт, - СМИФото: динамика настроений в РФ (t.me/agentstvonews)

В июле 2023 года эту тему считали главной от 3% до 8% респондентов, а после массированного удара по Белгороду в январе 2024 года показатель составил 7%.

Летом прошлого года на фоне коллапса в столичных аэропортах РФ цифра достигла 8%.

Новая волна беспокойства началась весной этого года.

В середине апреля интерес составлял 6%, а уже в конце месяца показатель резко взлетел до 15% против 17%, которые интересовались фронтом.

Уныние в Кремле и зачистка пропаганды

Напомним, в последнее время в Российской Федерации обостряются внутренние противоречия из-за длительной войны против Украины.

На пятом году полномасштабного вторжения среди российских элит и общества заметно растет разочарование в действиях диктатора Владимира Путина, о чем подробно говорилось в материале РБК-Украина "На пороге бунта? Почему российские элиты и общество перестали верить Путину".

На фоне затяжного экономического кризиса и общей усталости общества у Путина ищут "образ победы", чтобы "продать" россиянам мир с Украиной и замаскировать реальные провалы на фронте.

В то же время внутри самой России усиливается жесткая внутренняя цензура, которая начала уничтожать собственную же пропагандистскую сеть. Как стало известно ранее, в РФ цензура начала "косить" даже провластные Z-каналы, которые позволяли себе критику военного руководства или выражали недовольство из-за недостаточной кровожадности решений Кремля.

Это уже привело к тому, что массовые блокировки обвалили просмотры таких ресурсов почти вдвое, а радикальное крыло ультрапатриотов оказалось под угрозой прессинга, который ранее настиг их духовного лидера Игоря Стрелкова-Гиркина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Война в Украине Атака дронов
Новости
Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария
Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата