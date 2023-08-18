ua en ru
Пт, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удары РФ по портам на Дунае: посольство Украины в Румынии призвало не снимать работу ПВО

Новина українською →
Румыния, Пятница 18 августа 2023 15:15
Удары РФ по портам на Дунае: посольство Украины в Румынии призвало не снимать работу ПВО Фото: обстрел порта Рени 16 августа (t.me/ermaka)
Автор: Татьяна Степанова

Посольство Украины призвало жителей приграничных территорий Румынии не снимать работу ПВО возле портов на Дунае, поскольку Россия активно мониторит соцсети и может использовать опубликованные фото и видео для корректировки своих атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в Румынии.

В ведомстве напомнили, что в ночь на 16 августа российские оккупационные войска обстреляли инфраструктуру портов Дуная. В результате вражеских ударов пострадали семь человек и повреждены складские помещения и зернохранилища.

Как отмечают представители посольства, после российских атак в социальных сетях и отдельных СМИ распространили видео атак дронов на портовую инфраструктуру и работы украинских систем противовоздушной обороны.

Посольство просит воздержаться от съемок и публикации таких кадров, поскольку россияне могут использовать их для корректировки своих обстрелов.

"Призываем всех не снимать и не распространять такие видео в социальных сетях и СМИ, чтобы не увеличивать угрозу жизни людей, работающих и живущих в Придунавье", - написали в ведомстве.

Обстрел портов

Напомним, в ночь на 16 августа российские военные обстреляли юг Украины дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 13 "Шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.

При этом главной целью захватчиков снова являлись порты. Так, они атаковали порт Рени в Одесской области.

В двух металлических складах ангарного типа возникло возгорание двух тракторов. Также пострадало здание старого элеватора, часть силосов и складов для хранения зерновых. К тому же был разрушен новый склад под зерно, почти достроенный.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния порт Дунай ПВО Война России против Украины
NEWS
ВСУ заняли южный фланг Бахмута и контрнаступают на Бердянском направлении: карты боев ISW
ВСУ заняли южный фланг Бахмута и контрнаступают на Бердянском направлении: карты боев ISW
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне