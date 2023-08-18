Удари РФ по портах на Дунаї: посольство України в Румунії закликало не знімати роботу ППО

Посольство України закликало жителів прикордонних територій Румунії не знімати роботу ППО біля портів на Дунаї, оскільки Росія активно моніторить соцмережі та може використовувати опубліковані фото та відео для коригування своїх атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України в Румунії.

У відомстві нагадали, що в ніч на 16 серпня російські окупаційні війська обстріляли інфраструктуру портів Дунаю. Унаслідок ворожих ударів постраждало семеро людей і пошкоджено складські приміщення та зерносховища.

Як зазначають представники посольства, після російських атак у соціальних мережах і в окремих ЗМІ поширили відео атак дронів на портову інфраструктуру та роботи українських систем протиповітряної оборони.

Посольство просить утриматися від знімання та публікації таких кадрів, оскільки росіяни можуть використовувати їх для коригування своїх обстрілів.

"Закликаємо всіх не знімати та не розповсюджувати такі відео в соціальних мережах та ЗМІ, щоб не збільшувати загрозу життю людей, які працюють і живуть у містах Придунав'я", - написали у відомстві.

Обстріл портів

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня російські військові обстріляли південь України дронами-камікадзе. Сили ППО збили 13 "Шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей.

При цьому головною ціллю загарбників знову були порти. Так, вони атакували порт Рені в Одеській області.

У двох металевих складах ангарного типу виникло загоряння двох тракторів. Також постраждала будівля старого елеватора, частина силосів та складів для зберігання зернових. До того ж було зруйновано новий склад під зерно, який майже добудували.