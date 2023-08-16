Стало известно, какой украинский порт ночью атаковала РФ

Порт Рени в Одесской области был атакован Россией в ночь на 16 августа. В результате атаки дронов есть разрушения на территории порта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

По его словам, в результате попадания российского дрона-камикадзе в два металлических склада ангарного типа возникло возгорание двух тракторов. Также вспыхнул шрот (агропродукция) в рядом расположенном складе. Пожар охватил 10 квадратных метров.

К счастью, в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Между тем, мэр города Рени Игорь Плехов в комментарии местным СМИ сообщил, что пострадало здание старого элеватора, часть силосов и складов для хранения зерновых трех портовых операторов. Разрушен новый склад под зерно, уже почти достроенный одним из местных предпринимателей. На днях его должны были ввести в эксплуатацию.

"Критических возгораний не было, в порту работает МЧС. Повреждений жилых домов в городе нет", - сказал он.

Следует отметить, что морской торговый порт Рени расположен на левом берегу реки Дунай, вблизи границы с Румынией. Этот порт является важным транспортным узлом, там работает не только речной, но и морской, автомобильный и железнодорожный транспорт.

Ночная атака дронов

В ночь на 16 августа Россия в очередной раз цинично атаковала юг Украины дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 13 беспилотников в пределах Одесской и Николаевской областей.

Главной целью оккупантов снова были порты. Сначала сообщалось, что захватчики атаковали один из портов на Дунае в Одесской области. Как известно, дроны ударили по порту Рени.

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