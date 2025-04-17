Удары РФ по Днепру: количество пострадавших снова возросло, повреждены 15 домов

Он проинформировал, что в разных районах Днепра ликвидация последствий ударов РФ уже продолжается. Для процесса привлечено много тяжелой коммунальной техники.

"Повреждены по меньшей мере 15 домов. Среди них студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия. Обследование будет продолжаться до утра. Особенно в частной застройке", - написал он.

Также он проинформировал, что количество пострадавших увеличилось уже до 28 человек. Среди них есть дети.

"В больницах города помогают раненым. В целом количество пострадавших увеличилось уже до 28 - четверо из них дети. Спасибо всем, кто в эту тяжелую ночь рядом с людьми. Искренние соболезнования семьям погибших", - резюмировал мэр Днепра.