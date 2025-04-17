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Удар дронами по Днепру: количество погибших возросло до двух, 16 человек пострадали

Четверг 17 апреля 2025 00:33
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Удар дронами по Днепру: количество погибших возросло до двух, 16 человек пострадали Иллюстративное фото: в больницы доставили пять человек, им оказывают медпомощь (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне поздно вечером, 16 апреля, атаковали "Шахедами" Днепр. Сейчас количество погибших и пострадавших продолжает расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По состоянию на 23:30 было известно, что в городе из-за вражеской атаки погибла молодая девушка. Еще 7 человек, пострадали. Среди них 9-месячная девочка, но к счастью, ее состояние удовлетворительное.

Однако уже в 23:57 стало известно новые данные. В частности, погиб уже второй человек - это будет женщина старшего возраста. Количество пострадавших также возросло.

"Пострадавших на эту минуту 16. Среди них трое детей. Кроме 9-месячной девочки, ребята 6 и 11 лет. Они в удовлетворительном состоянии. В больницы доставили пять человек, им оказывают медпомощь", - проинформировал глава ОВА.

Обстрел Днепра 16 апреля

Напомним, что в 21:55 в Воздушных силах ВСУ предупредили, что россияне запустили на Днепр "Шахеды". После этого в городе было слышно не менее 10 взрывов, а в некоторых районах исчез свет.

В результате атаки были повреждены жилые дома, учебные заведения и учреждения культуры, повреждены автомобили.

Более того, один из "Шахедов" едва не попал по зданию мэрии, упав рядом. Также мэр города Борис Филатов информировал, что в результате атаки был разрушен магазин женской одежды, который принадлежал его жене.

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