Атака "Шахедов" на Днепр: россияне почти попали по мэрии

Вечером, 16 апреля, российские оккупанты массированно атаковали Днепр "Шахедами". В результате атаки повреждено много зданий, а один из дронов едва не попал по мэрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Бориса Филатова.

"Они снова развалили кучу гражданских зданий и в**бали "Шахедом" по мэрии. Да, да. По мэрии. Но не попали. Прилет в 100 метрах. Как раз рядом с памятником Полю", - говорится в сообщении.

Также Филатов проинформировал, что враг разрушил магазин женской одежды, который принадлежит его жене.

"Ну и также развалили моей жене магазин. Заявляю ответственно, что кроме женской одежды там не было ни одного солдата НАТО", - добавил он.