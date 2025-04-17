Удари РФ по Дніпру: кількість постраждалих знову зросла, пошкоджено 15 будинків

Він поінформував, що у різних районах Дніпра ліквідація наслідків ударів РФ вже триває. Для процесу залучено багато важкої комунальної техніки.

"Пошкоджено щонайменше 15 будинків. Серед них студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства. Обстеження триватимуть до ранку. Надто у приватній забудові", - написав він.

Також він поінформував, що кількість постраждалих збільшилась вже до 28 осіб. Серед них є діти.

"У лікарнях міста допомагають пораненим. Загалом кількість постраждалих збільшилася вже до 28 - четверо з них діти. Дякую всім, хто в цю важку ніч поруч із людьми. Щирі співчуття родинам загиблих", - резюмував мер Дніпра.