Днепр атаковали "Шахеды": в городе пожары, двое погибших и раненые

Вечером 16 апреля российские войска массированно атаковали город дронами-камикадзе "Шахед". В результате обстрела произошло несколько пожаров, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука и главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака .

В 21:55 в Воздушных силах предупредили, что российские войска запустили на Днепр "Шахеды".

"Держитесь подальше от окон, правило двух стен. Верим в силы ПВО", - написал Лукашук.

Местные Telegram-каналы сообщили, что в Днепре прозвучало более 10 взрывов. В некоторых районах города пропал свет.

По словам Лысака, в Днепре из-за атаки дронов произошло несколько пожаров.

"Повреждены жилые дома. По предварительной информации, пострадали двое детей. Все данные уточняем. Воздушная тревога все еще продолжается. Поэтому позаботьтесь о безопасности", - добавил глава ОВА.

Обновлено в 23:10

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки РФ в Днепре повреждены дома, учебные заведения и учреждения культуры. Кроме того, повреждены автомобили, напуганы рядовые горожане, особенно - дети.

Он добавил, что вскоре россияне снова сделают очередной вброс о якобы "уничтожении офицеров НАТО", хотя на самом деле, это снова был террор гражданского населения в Днепре.

Обновлено в 23:30

"Россияне убили в Днепре молодую девушку. Еще 7 человек, предварительно, пострадали. Среди них - 9-месячная девочка. К счастью, ее состояние удовлетворительное. Врачи оказали помощь на месте", - написал глава ОВА.

Обновлено в 23:57

Лысак уточнил, что в Днепре уже вторая погибшая. Это женщина старшего возраста.

По состоянию на сейчас известно, что пострадали 16 человек. Среди них - трое детей. Кроме 9-месячной девочки, ребята 6 и 11 лет, их состояние - удовлетворительное.

"В больницы доставили пять человек, им оказывают медпомощь", - говорится в сообщении.