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Днепр атаковали "Шахеды": в городе пожары, двое погибших и раненые

Днепр, Среда 16 апреля 2025 22:58
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Днепр атаковали "Шахеды": в городе пожары, двое погибших и раненые Фото: Днепр под массированной атакой "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вечером 16 апреля российские войска массированно атаковали город дронами-камикадзе "Шахед". В результате обстрела произошло несколько пожаров, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука и главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

В 21:55 в Воздушных силах предупредили, что российские войска запустили на Днепр "Шахеды".

"Держитесь подальше от окон, правило двух стен. Верим в силы ПВО", - написал Лукашук.

Местные Telegram-каналы сообщили, что в Днепре прозвучало более 10 взрывов. В некоторых районах города пропал свет.

По словам Лысака, в Днепре из-за атаки дронов произошло несколько пожаров.

"Повреждены жилые дома. По предварительной информации, пострадали двое детей. Все данные уточняем. Воздушная тревога все еще продолжается. Поэтому позаботьтесь о безопасности", - добавил глава ОВА.

Обновлено в 23:10

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки РФ в Днепре повреждены дома, учебные заведения и учреждения культуры. Кроме того, повреждены автомобили, напуганы рядовые горожане, особенно - дети.

Он добавил, что вскоре россияне снова сделают очередной вброс о якобы "уничтожении офицеров НАТО", хотя на самом деле, это снова был террор гражданского населения в Днепре.

Днепр атаковали &quot;Шахеды&quot;: в городе пожары, двое погибших и раненые

Обновлено в 23:30

"Россияне убили в Днепре молодую девушку. Еще 7 человек, предварительно, пострадали. Среди них - 9-месячная девочка. К счастью, ее состояние удовлетворительное. Врачи оказали помощь на месте", - написал глава ОВА.

Обновлено в 23:57

Лысак уточнил, что в Днепре уже вторая погибшая. Это женщина старшего возраста.

По состоянию на сейчас известно, что пострадали 16 человек. Среди них - трое детей. Кроме 9-месячной девочки, ребята 6 и 11 лет, их состояние - удовлетворительное.

"В больницы доставили пять человек, им оказывают медпомощь", - говорится в сообщении.

Обстрел Украины вечером 16 апреля

Вечером среды, 16 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Изюм Харьковской области. В результате атаки пострадали два человека.

По предварительным данным, в результате ракетного удара пострадали 35-летний мужчина и 32-летняя женщина. Они госпитализированы в медицинское учреждение.

В результате вражеского удара также поврежден частный дом.

Заместитель Изюмского городского головы по гуманитарным вопросам Владимир Мацокин сообщил, что от российского удара пострадал еще и 7-летний ребенок.

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