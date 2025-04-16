Днепр атаковали "Шахеды": в городе пожары, двое погибших и раненые
Вечером 16 апреля российские войска массированно атаковали город дронами-камикадзе "Шахед". В результате обстрела произошло несколько пожаров, есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука и главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
В 21:55 в Воздушных силах предупредили, что российские войска запустили на Днепр "Шахеды".
"Держитесь подальше от окон, правило двух стен. Верим в силы ПВО", - написал Лукашук.
Местные Telegram-каналы сообщили, что в Днепре прозвучало более 10 взрывов. В некоторых районах города пропал свет.
По словам Лысака, в Днепре из-за атаки дронов произошло несколько пожаров.
"Повреждены жилые дома. По предварительной информации, пострадали двое детей. Все данные уточняем. Воздушная тревога все еще продолжается. Поэтому позаботьтесь о безопасности", - добавил глава ОВА.
Обновлено в 23:10
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки РФ в Днепре повреждены дома, учебные заведения и учреждения культуры. Кроме того, повреждены автомобили, напуганы рядовые горожане, особенно - дети.
Он добавил, что вскоре россияне снова сделают очередной вброс о якобы "уничтожении офицеров НАТО", хотя на самом деле, это снова был террор гражданского населения в Днепре.
Обновлено в 23:30
"Россияне убили в Днепре молодую девушку. Еще 7 человек, предварительно, пострадали. Среди них - 9-месячная девочка. К счастью, ее состояние удовлетворительное. Врачи оказали помощь на месте", - написал глава ОВА.
Обновлено в 23:57
Лысак уточнил, что в Днепре уже вторая погибшая. Это женщина старшего возраста.
По состоянию на сейчас известно, что пострадали 16 человек. Среди них - трое детей. Кроме 9-месячной девочки, ребята 6 и 11 лет, их состояние - удовлетворительное.
"В больницы доставили пять человек, им оказывают медпомощь", - говорится в сообщении.
Обстрел Украины вечером 16 апреля
Вечером среды, 16 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Изюм Харьковской области. В результате атаки пострадали два человека.
По предварительным данным, в результате ракетного удара пострадали 35-летний мужчина и 32-летняя женщина. Они госпитализированы в медицинское учреждение.
В результате вражеского удара также поврежден частный дом.
Заместитель Изюмского городского головы по гуманитарным вопросам Владимир Мацокин сообщил, что от российского удара пострадал еще и 7-летний ребенок.
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