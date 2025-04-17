Удары РФ по Днепру: количество пострадавших снова возросло, повреждены 15 домов
В Днепре в результате вечерней атаки РФ, количество пострадавших снова возросло. Кроме того, враг повредил по меньшей мере 15 домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Бориса Филатова.
Он проинформировал, что в разных районах Днепра ликвидация последствий ударов РФ уже продолжается. Для процесса привлечено много тяжелой коммунальной техники.
"Повреждены по меньшей мере 15 домов. Среди них студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия. Обследование будет продолжаться до утра. Особенно в частной застройке", - написал он.
Также он проинформировал, что количество пострадавших увеличилось уже до 28 человек. Среди них есть дети.
"В больницах города помогают раненым. В целом количество пострадавших увеличилось уже до 28 - четверо из них дети. Спасибо всем, кто в эту тяжелую ночь рядом с людьми. Искренние соболезнования семьям погибших", - резюмировал мэр Днепра.
Обстрел Днепра
Напомним, что вечером, 16 апреля, начиная с 21:55 стало известно об угрозе применения ударных дронов по Днепру. После этого в течение часа в городе слышали по меньшей мере 10 взрывов.
В результате атаки было известно о пожарах, поврежденных домах, разрушенных авто. Причем один из "Шахедов" едва не попал в здание мэрии города.
Относительно пострадавших, сначала была информация о двух пострадавших детях, а впоследствии это количество возросло. По состоянию на 23:57, стало известно о двух погибших (молодая девушка и женщина старшего возраста), и 16 пострадавших. Среди них были трое детей - 9-месячная девочка, мальчики 6 и 11 лет, но к счастью, они в удовлетворительном состоянии.
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