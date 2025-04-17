Удари РФ по Дніпру: кількість постраждалих знову зросла, пошкоджено 15 будинків
У Дніпрі внаслідок вечірньої атаки РФ, кількість постраждалих знову зросла. Крім того, ворог пошкодив щонайменше 15 будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Бориса Філатова.
Він поінформував, що у різних районах Дніпра ліквідація наслідків ударів РФ вже триває. Для процесу залучено багато важкої комунальної техніки.
"Пошкоджено щонайменше 15 будинків. Серед них студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства. Обстеження триватимуть до ранку. Надто у приватній забудові", - написав він.
Також він поінформував, що кількість постраждалих збільшилась вже до 28 осіб. Серед них є діти.
"У лікарнях міста допомагають пораненим. Загалом кількість постраждалих збільшилася вже до 28 - четверо з них діти. Дякую всім, хто в цю важку ніч поруч із людьми. Щирі співчуття родинам загиблих", - резюмував мер Дніпра.
Обстріл Дніпра
Нагадаємо, що ввечері, 16 квітня, починаючи з 21:55 стало відомо про загрозу застосування ударних дронів по Дніпру. Після цього протягом години в місті чули щонайменше 10 вибухів.
Внаслідок атаки було відомо про пожежі, пошкоджені будинки, зруйновані авто. Причому один із "Шахедів" ледь не влучив у будівлю мерії міста.
Щодо постраждалих, спочатку була інформація про двох постраждалих дітей, а згодом ця кількість зросла. Станом на 23:57, стало відомо про двох загиблих (молода дівчина і жінка старшого віку), і 16 постраждалих. Серед них були троє дітей - 9-місячна дівчинка, хлопці 6 та 11 років, але на щастя, вони в задовільному стані.
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