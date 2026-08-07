Удары по пусковым. Федоров пытается убедить Маска помочь Украине, - СМИ

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров после увольнения пытается продолжить контакты с Илоном Маском. Украина нуждается в помощи SpaceX для уничтожения баллистических пусковых установок России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic .

Издание напоминает, что, по данным неназванных источников, президент Украины Владимир Зеленский во время последней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме обратился за помощью к Маску.

Журналисты утверждают, что глава украинского государства хочет использовать систему Starlink для нанесения ударов по ракетным батареям, которые запускают баллистические ракеты по мирным городам Украины.

The Atlantic пишет, что Трамп не дал конкретного ответа Зеленскому.

При этом люди из окружения Федорова сообщили изданию, что после увольнения Федоров пытается обратиться к Маску через неофициальные каналы, но владелец SpaceX пока не хочет менять свою позицию.

"На данный момент положительного решения нет", - сказал один из собеседников журналистов.

По его словам, Маск продолжает спорить с Федоровым относительно риска дальнейшей эскалации войны со стороны России.

"Илон продолжает говорить, что пришло время заключить сделку", - добавил он.

Россиянам отключили Starlink

The Atlantic напоминает, что Федорову в конце января удалось убедить Маска отключить россиянам доступ к Starlink. Это произошло во время телефонного разговора.

Такие меры позволили Украине переломить ситуацию на фронте и пойти в контратаку. Несколько сотен квадратных километров территории было освобождено от российских солдат.