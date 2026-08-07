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Удары по пусковым. Федоров пытается убедить Маска помочь Украине, - СМИ

18:40 07.08.2026 Пт
2 мин
Украина может использовать Starlink для уничтожения российских ракетных батарей
aimg Иван Носальский
Удары по пусковым. Федоров пытается убедить Маска помочь Украине, - СМИ Фото: бывший министр обороны Украины Михаил Федоров и Илон Маск (коллаж РБК-Украина)
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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров после увольнения пытается продолжить контакты с Илоном Маском. Украина нуждается в помощи SpaceX для уничтожения баллистических пусковых установок России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.

Издание напоминает, что, по данным неназванных источников, президент Украины Владимир Зеленский во время последней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме обратился за помощью к Маску.

Журналисты утверждают, что глава украинского государства хочет использовать систему Starlink для нанесения ударов по ракетным батареям, которые запускают баллистические ракеты по мирным городам Украины.

The Atlantic пишет, что Трамп не дал конкретного ответа Зеленскому.

При этом люди из окружения Федорова сообщили изданию, что после увольнения Федоров пытается обратиться к Маску через неофициальные каналы, но владелец SpaceX пока не хочет менять свою позицию.

"На данный момент положительного решения нет", - сказал один из собеседников журналистов.

По его словам, Маск продолжает спорить с Федоровым относительно риска дальнейшей эскалации войны со стороны России.

"Илон продолжает говорить, что пришло время заключить сделку", - добавил он.

Россиянам отключили Starlink

The Atlantic напоминает, что Федорову в конце января удалось убедить Маска отключить россиянам доступ к Starlink. Это произошло во время телефонного разговора.

Такие меры позволили Украине переломить ситуацию на фронте и пойти в контратаку. Несколько сотен квадратных километров территории было освобождено от российских солдат.

Проблема баллистики

Напомним, слухи о том, что Зеленский просит помощи у Маска для уничтожения российских баллистических пусковых установок, появились на прошлой неделе. Официальной информации об этом нет.

Это произошло на фоне острого дефицита антибаллистики у Украины. Возможности сбивать российские баллистические ракеты пока нет.

При этом глава украинского государства на этой неделе подчеркивал, что военные знают о необходимости уничтожать пусковые установки врага и они будут это делать.

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