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Удари по пускових. Федоров намагається переконати Маска допомогти Україні, - ЗМІ

18:40 07.08.2026 Пт
2 хв
Україна може використати Starlink для знищення російських ракетних батарей
aimg Іван Носальський
Удари по пускових. Федоров намагається переконати Маска допомогти Україні, - ЗМІ Фото: колишній міністр оборони України Михайло Федоров та Ілон Маск (колаж РБК-Україна)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров після звільнення намагається продовжити контакти з Ілоном Маском. Україна потребує допомоги SpaceX для знищення балістичних пускових установок Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic.

Видання нагадує, що, за даними неназваних джерел, президент України Володимир Зеленський під час останньої зустрічі із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі звернувся по допомогу до Маска.

Журналісти стверджують, що глава української держави хоче використовувати систему Starlink для завдання ударів по ракетних батареях, які запускають балістичні ракети по мирних містах України.

The Atlantic пише, що Трамп не дав конкретної відповіді Зеленському.

При цьому люди з оточення Федорова повідомили, що після звільнення Федоров намагається звернутися до Маска через неофіційні канали, але власник SpaceX поки не хоче змінювати свою позицію.

"На даний момент позитивного рішення немає", - сказав один із співрозмовників журналістів.

За його словами, Маск продовжує сперечатися з Федоровим щодо ризику подальшої ескалації війни з боку Росії.

"Ілон продовжує говорити, що настав час укласти угоду", - додав він.

Росіянам відключили Starlink

The Atlantic нагадує, що Федорову наприкінці січня вдалося переконати Маска відключити росіянам доступ до Starlink. Це сталося під час телефонної розмови.

Такі заходи дозволили Україні переламати ситуацію на фронті та піти у контратаку. Декілька сотень квадратних кілометрів території було звільнено від російських солдатів.

Проблема балістики

Нагадаємо, чутки про те, що Зеленський просить допомоги у Маска для знищення російських балістичних пускових установок, з'явилися минулого тижня. Офіційної інформації про це немає.

Це сталося на тлі гострого дефіциту антибалістики України. Можливості збивати російські балістичні ракети наразі немає.

При цьому глава української держави на цьому тижні наголошував, що військові знають про необхідність знищувати пускові установки ворога і вони це робитимуть.

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