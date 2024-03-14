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Удары по НПЗ в России и согласование 5 млрд евро на оружие для Украины: новости за 13 марта

Украина, Четверг 14 марта 2024 06:30
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Удары по НПЗ в России и согласование 5 млрд евро на оружие для Украины: новости за 13 марта Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники атаковали дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода на территории России. Тем временем послы ЕС согласовали 5 млрд евро на оружие для нашей страны.

Более детально о том, что произошло в среду, 13 марта, - в материале РБК-Украина.

Украинские дроны ночью атаковали сразу три НПЗ в России, - источник

Сегодня ночью Украина атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода, рассказал источник РБК-Украина.

НПЗ были атакованы в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области.

Послы ЕС одобрили выделение 5 млрд евро на закупку оружия Украине

Послы Евросоюза одобрили увеличение военной помощи Украине на 5 млрд евро.

Как рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, теперь Украина с нетерпением ожидает принятия окончательного решения на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

При ударе по Таганрогу был поврежден А-50, - источник

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 был поврежден при атаке на авиационный завод Таганрога 9 марта, заявил источник РБК-Украина в спецслужбах.

Путин впервые отреагировал на рейд российских добровольцев на территорию РФ

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал события в Белгородской и Курской областях, а также прорыв российских добровольцев.

Он утверждал, что якобы главная цель рейда состоит в том, что "если не сорвать президентские выборы в России, то хоть как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан".

В Чехии назвали сроки поставок боеприпасов в Украину

Боеприпасы, закупленные в странах вне ЕС по инициативе Чехии, могут попасть в Украину уже в июне, заявил советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр.

Пояр отказался сообщить о происхождении боеприпасов, заявив, что инициатива ищет боеприпасы по всему миру, "везде, где они доступны по разумной цене и разумного качества".

Законопроект о мобилизации. Будут ли ограничения для уклонистов и какие правки отклонил Комитет

Комитет ВРУ отклонил из законопроекта о мобилизации норму о блокировании счетов уклонистов, рассказал член Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Александр Федиенко.

В то же время норма об ограничениях управления транспортным средством была оставлена, добавил он.

Польские фермеры пообещали временно разблокировать КПП "Ягодин" и пропустить грузовики

Польские фермеры заявили, что временно разблокируют пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" и пропустят застрявшие на границе грузовики.

Однако протестующие подчеркнули, что этот шаг не означает окончания блокады.

Науседа поддержал отправку западных войск в Украину: "прекратите проводить красные линии"

Западным странам нужно обсудить идею отправки войск в Украину и прекратить проводить "красные линии" в вопросе помощи, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

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