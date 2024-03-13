Путин впервые отреагировал на рейд российских добровольцев на территорию РФ

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал события в Белгородской и Курской областях, а также прорыв российских добровольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Путина телекомпании "Россия 1" и "РИА Новости".

"Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии столкновения, на линии фронта. Никакой из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли", - заявил Путин.

При этом диктатор утверждает, что якобы главная цель рейда состоит в том, что "если не сорвать президентские выборы в России, то хоть как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан".

Также Путин нафантазировал якобы намерение "получить козырь" для обмена территориями на вероятных переговорах.

"Но третье - если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем, а вы нам верните это", - сказал он.

Следует отметить, что российский диктатор обвиняет Украину в событиях на территории Белгородской и Курской области, и не указывает, что границу прорвали бойцы добровольческих батальонов.

Что этому предшествовало

Напомним, вчера, 12 марта, "Российский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в том числе в Белгородской и Курской областях.

Кроме того, россияне пожалуются на атаки дронов вторую ночь подряд. Так, сегодня российское Минобороны заявило, что ночью было сбито 58 дронов. Но при этом в Рязани вспыхнул мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Как атаки дронов и прорыв границы переносят войну на территорию РФ - читайте в материале РБК-Украина.