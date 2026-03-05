Удары по "невидимым" целям: как Израиль бьет по подземному арсеналу Тегерана

Израиль начинает второй этап войны против Ирана, сосредоточив авиаудары на подземных хранилищах, где Тегеран прячет баллистические ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации агентства, после недели совместных с США воздушных атак Израиль перешел к уничтожению объектов, расположенных глубоко под землей.
Как отмечают источники, знакомые с ходом кампании, теперь целью истребителей стали бункеры с баллистическими ракетами и оборудованием.
Военное командование подтвердило, что ночью Воздушные силы уже поразили подземный объект инфраструктуры, который используется иранским режимом для хранения баллистических ракет.
Ранее израильская армия отчитывалась только об уничтожении наземных пусковых установок.
Сейчас оценки ракетных запасов Ирана разнятся - от 2500 до 6000 единиц.
Израильские и американские чиновники фиксируют уменьшение количества запусков со стороны Тегерана, что связывают с успешными ударами по инфраструктуре.
Однако бывший заместитель советника по национальной безопасности Израиля Эран Лерман подчеркнул, что хотя были надежды на более быстрый коллапс иранской власти, система все еще держится.
"Этого еще не произошло, и пока этого не произойдет, система будет нуждаться во все большей деградации", - заявил Лерман.
Израильская авиация работает настолько интенсивно, что истребители часто выполняют двойные задачи.
Источники сообщают, что самолеты атакуют цели в Тегеране или западном Иране, а на обратном пути наносят удары по объектам "Хезболлы" в Ливане.
Напомним, совместная военная операция США и Израиля против иранского режима продолжается уже неделю. В Вашингтоне рассчитывают, что активная фаза боевых действий может длиться минимум несколько месяцев, поскольку союзники ставят целью полную деградацию военного потенциала Тегерана.
В то же время в США ведутся дискуссии относительно продолжительности конфликта. В частности, в СМИ появилась информация, что президент Дональд Трамп якобы готов "воевать с Ираном вечно" до достижения стратегических целей. В то же время юридические эксперты анализируют, могут ли законодательные ограничения сдержать президента в ведении полномасштабной войны без официального одобрения Конгресса.
Параллельно с боевыми действиями появлялись сообщения о попытках дипломатического урегулирования. Ранее сообщалось, что представители США и Ирана могли обсуждать условия прекращения огня, однако пока Израиль продолжает наращивать интенсивность ударов, переходя к уничтожению подземных ракетных хранилищ.