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Удары по мостам заблокировали наземные пути в Крым и срывают планы РФ по наступлению, - ISW

10:01 12.06.2026 Пт
3 мин
Украина закрепляет преимущество в беспилотниках
aimg Татьяна Степанова
Фото: удары по мостам заблокировали наземные пути в Крым и срывают планы РФ по наступлениям (скрин из видео)

Дальнейшие удары Украины по российским путям снабжения, вероятно, будут иметь цепной эффект на поле боя и могут усложнить подготовку России к наступательным операциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Анализируя новые удары ВСУ в ночь на 11 июня, аналитики отобразили на карте все шесть мостов и автодороги между оккупированной Херсонской областью и Крымом, которые оказались под атакой за последнюю неделю.

  • Чонгарский мост, атакованный 7 и 9 июня;
  • мост между Геническом и Арабатской стрелкой, поврежденный 10 июня;
  • мост через Северо-Крымский канал в районе Преображенки, поврежденный 11 июня;
  • мост через Северо-Крымский канал в районе Мирного, поврежден 11 июня;
  • автомобильный мост в направлении Перекоп - Армянск, поврежден 11 июня;
  • мост в районе населенного пункта Ставки, поврежденный 11 июня.

Карта атакованных мостов между Херсонской областью и Крымом (ISW)

Аналитики отмечают, что украинские войска усиливают кампанию ударов средней дальности против российских логистических маршрутов на оккупированном юге Украины, подрывая способность России безопасно использовать пути снабжения из юго-западной части России в оккупированный Крым.

Продолжение этих ударов, вероятно, "будет иметь каскадное влияние на ситуацию на поле боя и может осложнить подготовку России к наступательным операциям".

Читайте также: Дважды атакованный Чонгарский мост имеет критические повреждения, - ВСУ

Специалисты ISW также подчеркивают, что российские оккупационные власти с трудом пытаются справиться с проблемой дефицита бензина в оккупированном Крыму, в частности в Севастополе - что, очевидно, является следствием ударов Украины по российской логистической и энергетической инфраструктуре.

В ISW также напомнили, что Силы обороны Украины, похоже, достигли тактического преимущества в использовании беспилотников на фронте. Это дополнительно приводит не только к нарушению логистики, но и к увеличению потерь россиян на поле боя на фоне падения уровня набора людей в армию РФ.

Удары ВСУ по Чонгарскому мосту

Напомним, первый удар по Чонгарскому мосту был нанесен в воскресенье, 7 июня. После этого движение по переправе восстановили в реверсивном режиме.

9 июня мост повторно атаковали дроны, из-за чего движение снова приостановили. После этого оккупационная так называемая власть рекомендовала пользоваться альтернативными маршрутами через Армянск и Перекоп.

В ЦПД сообщили, что Чонгарский мост полностью уничтожен после нескольких ударов дронами.

Кроме этого, утром 10 июня на временно оккупированной части Херсонской области перекрыли мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Это уже вторая важная переправа, движение по которой оккупанты остановили за последние дни после Чонгарского моста.

А в ночь на 11 июня в Крыму прогремели взрывы - паблики сообщили о пожарах в Симферополе и Севастополе. Также известно о поврежденных мостах на сухопутных въездах.

Подробнее о том, чем важен Чонгарский мост и как его потеря может ударить по россиянам на фронте, читайте в материале РБК-Украина.

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