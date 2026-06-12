Удары по мостам заблокировали наземные пути в Крым и срывают планы РФ по наступлению, - ISW

Анализируя новые удары ВСУ в ночь на 11 июня, аналитики отобразили на карте все шесть мостов и автодороги между оккупированной Херсонской областью и Крымом, которые оказались под атакой за последнюю неделю.

Чонгарский мост, атакованный 7 и 9 июня;

мост между Геническом и Арабатской стрелкой, поврежденный 10 июня;

мост через Северо-Крымский канал в районе Преображенки, поврежденный 11 июня;

мост через Северо-Крымский канал в районе Мирного, поврежден 11 июня;

автомобильный мост в направлении Перекоп - Армянск, поврежден 11 июня;

мост в районе населенного пункта Ставки, поврежденный 11 июня.

Карта атакованных мостов между Херсонской областью и Крымом (ISW)

Аналитики отмечают, что украинские войска усиливают кампанию ударов средней дальности против российских логистических маршрутов на оккупированном юге Украины, подрывая способность России безопасно использовать пути снабжения из юго-западной части России в оккупированный Крым.

Продолжение этих ударов, вероятно, "будет иметь каскадное влияние на ситуацию на поле боя и может осложнить подготовку России к наступательным операциям".

Специалисты ISW также подчеркивают, что российские оккупационные власти с трудом пытаются справиться с проблемой дефицита бензина в оккупированном Крыму, в частности в Севастополе - что, очевидно, является следствием ударов Украины по российской логистической и энергетической инфраструктуре.

В ISW также напомнили, что Силы обороны Украины, похоже, достигли тактического преимущества в использовании беспилотников на фронте. Это дополнительно приводит не только к нарушению логистики, но и к увеличению потерь россиян на поле боя на фоне падения уровня набора людей в армию РФ.