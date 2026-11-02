ua en ru
Пн, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Белая Церковь осталась без водоснабжения из-за атаки врага

08:47 02.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Белая Церковь осталась без водоснабжения из-за атаки врага Иллюстративное фото: в Белой Церкви после атаки врага нет воды (коллаж РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Утром 2 ноября Белая Церковь в Киевской области осталась без водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное предприятие "Белоцерковвода".

Причиной отсутствия водоснабжения в городе стала дроновая атака врага, в результате которой повреждение получило объект инфраструктуры. До этого в городе объявляли воздушную тревогу желтого уровня - из-за атаки дронов.

Жителям дали около часа, чтобы сделать запасы воды.

"Из-за поврежденния инфраструктурного объекта будет приостановлено водоснабжение на город. Жителям необходимо сделать запас воды", - говорится в сообщении.

Прогнозов по возобновлению поставок воды пока не дают.

Напомним, утром 2 ноября в Киеве и части областей Украины были введены аварийные графики отключения света. Причиной называют длительные обстрелы врагом объектов энергетики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Белая Церковь Водоснабжение
Новости
Армия РФ использовала режим тишины в Олешках для обустройства позиций, - Генштаб
Армия РФ использовала режим тишины в Олешках для обустройства позиций, - Генштаб
Аналитика
Зеленский ищет "план Б" для Киева. Что будет с Кличко и выдержит ли столица тяжелую зиму
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский ищет "план Б" для Киева. Что будет с Кличко и выдержит ли столица тяжелую зиму