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В Киеве жесткие графики отключения: свет будет до 2 часов в день

11:55 31.10.2026 Сб
1 мин
aimg Мария Науменко
В Киеве жесткие графики отключения: свет будет до 2 часов в день Фото: генератор возле одного из магазинов в Украине (Getty Images)
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В субботу, 31 октября, часть киевлян может оставаться без света большей частью суток. В некоторых очередях на электроэнергию предусмотрено до 2 часов в день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ДТЭК.

Согласно обнародованным графикам на субботу, в некоторых очередях предусмотрены длительные периоды без электроэнергии.

На графиках темным цветом обозначены периоды, когда нет света, а молнией на светлом фоне – часы, когда есть электроэнергия.

В Киеве жесткие графики отключения: свет будет до 2 часов в деньВ Киеве жесткие графики отключения: свет будет до 2 часов в деньВ Киеве жесткие графики отключения: свет будет до 2 часов в деньВ Киеве жесткие графики отключения: свет будет до 2 часов в день

Фото: графики отключения света в Киеве 31 октября (скриншоты)

Продолжительность обесточений зависит от конкретной очереди, поэтому киевлянам следует проверить график, касающийся их адреса. Это поможет спланировать бытовые дела, зарядить гаджеты и использовать электроприборы в часы, когда ожидается электроснабжение.

Проверять актуальное расписание следует на официальных ресурсах ДТЭК, поскольку графики могут обновляться.

Напомним, вечером 30 октября российские дроны трижды попали в один из объектов критической инфраструктуры Киева.

Из-за обесточения нескольких таких объектов в столице упало давление в системе водоснабжения, в результате чего часть районов осталась без воды.

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