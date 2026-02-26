Удар по заводу "Искандеров": в Генштабе раскрыли, куда прилетели "Фламинго"

Удар по Воткинскому заводу

"Подтверждено разрушение производственного цеха № 22 в результате поражения 20 февраля 2026 года ракетного завода в Воткинске (Удмуртия), - сказано в сообщении Генштаба.

Там не уточнили, чем именно занимается цех № 22.

По неподтвержденным данным, цех № 22 Воткинского завода - это место окончательной сборки ракет или связанных с ней операций.

Новые атаки Сил обороны

В Генштабе добавили, что в ночь на 26 февраля украинские воины атаковали радиолокационную станцию П-18 "Терек" и радиолокационную систему РСП-6М2 во временно оккупированном Джанкое. Цели были поражены.

При этом вчера, 25 февраля, Силы обороны ударили по складу материально-технических средств россиян в районе Новозлатополя и пункту управления дронами в районе Полтавки (временно оккупированная часть Запорожской области), а также по району сосредоточения живой силы оккупантов в районе Родинского Донецкой области.

Также украинские защитники поразили командно-наблюдательный пункт россиян в районе населенного пункта Ясное Солнце Брянской области.