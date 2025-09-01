ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Удар по Запорожью и убийство Парубия: новости за выходные

Украина, Понедельник 01 сентября 2025 06:30
UA EN RU
Удар по Запорожью и убийство Парубия: новости за выходные Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

Прошедшие выходные выдались тяжелыми для Украины. Россия нанесла новый удар по Запорожью, а во Львове убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.

Удар по Запорожью

В ночь на 30 августа российская армия снова накрыла ударами Запорожье. Враг совершил не менее 12 ударов по городу, в результате которых серьезные повреждения получили 14 многоэтажных домов и более 40 частных домов.

Из-за обстрелов около 25 тысяч жителей остались без света. Количество пострадавших по состоянию на вечер воскресенья достигло 34 раненых, среди которых были женщины, пожилые люди и дети.

Всего за ночь по Украине оккупанты выпустили 45 ракет и 537 ударных дронов.

Подробнее о последствиях российской атаки на город, можно узнать в материале РБК-Украина.

Убийство Парубия

Днем субботы, 30 августа, неизвестный застрелил во Львове бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. По данным правоохранителей, злоумышленник открыл огонь и выстрелил около 8 раз.

Нардеп погиб на месте происшествия, до приезда скорой.

После случившегося в городе объявили спецоперацию "Сирена", чтобы предотвратить побег убийцы от правоохранительных органов. В полиции отметили, что был начат анализ камер видеонаблюдения по маршруту подхода и ухода преступника.

По предварительным данным, нападение было тщательно спланировано. Следствие рассматривает несколько версий, в том числе вероятный российский след. Кто был нападавшим, пока неизвестно, но согласно кадрам, преступник был замаскирован под курьера службы доставки Glovo.

Вчера в 13:30 на площади Рынок во Львове прошла общегородская церемония прощания, после чего политика похоронили на Лычаковском кладбище.

Больше о резонансном преступлении - читайте в материале РБК-Украина.

Китай и Индия договорились возобновить прямые авиарейсы

Индия и Китай решили возобновить прямые авиарейсы, которые были отменены 5 лет назад. О плане восстановления такого сообщения объявил премьер-министр Нарендра Моди во время встречи с Китаем Си Цзиньпином.

Паломничество в Умань

Вчера, 31 августа, The Times of Israel написало, что из-за полномасштабной войны и постоянных атак России Украина решила запретить ежегодное паломничество хасидов в Умань.

Однако уже через несколько часов Израиль опроверг сообщение о якобы запрете Украины на паломничество хасидов в Умань на празднование Рош Ха-Шана.

Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

Флотилия Греты Тунберг во второй раз вышла в Сектор Газа

Вчера, в воскресенье, из Барселоны отправилась флотилия экоактивистки Греты Тунберг. Кроме нее, прорывать блокаду едут актеры Сьюзен Сарандон и Лиам Каннингем, бывший мэр Барселоны Ада Колау и еще ряд селебрити.

Морской конвой состоит из 20 судов. Цель - доставить гуманитарную помощь, еду, воду и лекарства, прорвав морскую блокаду сектора.

Первая попытка Тунберга завершилась задержанием и депортацией.

Армения и Китай заключили стратегическое партнерство

Соответствующее совместное заявление приняли премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Стороны заявили о намерении углублять сотрудничество в..:

політичній
економічній
гуманітарній сферах

Си добавил, что Пекин поддерживает политическую независимость, суверенитет и территориальную целостность Армении, а также проект "Перекресток мира" и разблокирование региональных скомуникационных путей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Оккупанты
Новости
Макрон пригласил европейских лидеров в Париж для переговоров об Украине, - FT
Макрон пригласил европейских лидеров в Париж для переговоров об Украине, - FT
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим