Удар по железной дороге в Ростовской области: в ЦПД объяснили значение для армии РФ

В городе Сальск Ростовской области сегодня ночью, 29 июля, была атакована железнодорожная инфраструктура, которую враг использует для поставки войск и техники в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации при СНБО.

"Ночью была атакована железная дорога и определенная ресурсная база россиян в ростовской области, город Сальск. Там расположен логистический хаб", - отметили в ЦПД. Сообщается, что транспортный узел использовался для переброски ресурсов, топлива, боеприпасов и других грузов на фронт Донецкой области, а также на юг во временно оккупированный Крым и Запорожскую область. "Железная дорога - это артерия войны. Без логистики скорость действий армии России на фронте тормозится", - добавили в ЦПД.