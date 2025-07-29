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Удар по железной дороге в Ростовской области: в ЦПД объяснили значение для армии РФ

Вторник 29 июля 2025 08:49
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Удар по железной дороге в Ростовской области: в ЦПД объяснили значение для армии РФ Фото: Сальск Ростовской области выполняет роль логистического центра армии РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В городе Сальск Ростовской области сегодня ночью, 29 июля, была атакована железнодорожная инфраструктура, которую враг использует для поставки войск и техники в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации при СНБО.

"Ночью была атакована железная дорога и определенная ресурсная база россиян в ростовской области, город Сальск. Там расположен логистический хаб", - отметили в ЦПД.

Сообщается, что транспортный узел использовался для переброски ресурсов, топлива, боеприпасов и других грузов на фронт Донецкой области, а также на юг во временно оккупированный Крым и Запорожскую область.

"Железная дорога - это артерия войны. Без логистики скорость действий армии России на фронте тормозится", - добавили в ЦПД.

Пожары на железной дороге России

Напомним, что этой ночью, 29 июля, неизвестные дроны атаковали Сальск Ростовской области. В результате атаки нарушено движение поездов и возник пожар грузового поезда. Утверждается, что было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда "Новокузнецк-Кисловодск".

Также помимо Сальска, под атакой неизвестных дронов оказался поселок Орловский. Он расположен в той же Ростовской области РФ.

В результате атаки, как заявлялось в Telegram-каналах, возник пожар в районе тяговой подстанции "Двойная". Отметим, что железнодорожная станция "Двойная" расположена на электрифицированной линии "Волгоград-1 - Сальск".

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