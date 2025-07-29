ua en ru
Вт, 29 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Сальске РФ остановлены поезда: после атаки дронов загорелся грузовой состав

Вторник 29 июля 2025 06:47
UA EN RU
В Сальске РФ остановлены поезда: после атаки дронов загорелся грузовой состав Иллюстративное фото: для ликвидации пожара был направлен пожарный поезд (скриншот)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 29 июля неизвестные дроны атаковали Сальск Ростовской области. В результате атаки нарушено движение поездов и возник пожар в составе грузового поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Телеграмма РЖД".

"Сегодня, в 02:00, из-за падения обломков БпЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области", - говорится в сообщении.

Также произошло возгорание в составе грузового поезда. Как заявляется, для ликвидации пожара был направлен пожарный поезд. Параллельно в сети публиковали кадр того самого пожара.

В Сальске РФ остановлены поезда: после атаки дронов загорелся грузовой состав

Кроме вышеперечисленного, утверждается, что было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда 59 Новокузнецк-Кисловодск. Пассажиров эвакуировали, пострадавших нет.

"Движение поездов через станцию Сальск приостановлено. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", - добавили в РЖД.

Тем временем глава Сальского района Владимир Березовский сообщил о "попадании в две цистерны и локомотив" при атаке дронов на грузовой поезд.

Также он отметил, что в местных чатах распространяется информация об эвакуации из города. Однако она, как он утверждает - фейковая.

Пожары в России

Напомним, что этой ночью кроме Сальска, под атакой неизвестных дронов оказался поселок Орловский. Он расположен в той же Ростовской области РФ.

В результате атаки, как заявлялось в Telegram-каналах, возник пожар в районе тяговой подстанции "Двойная". Отметим, что железнодорожная станция "Двойная" расположена на электрифицированной линии Волгоград-1 - Сальск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Ростовская область Пожар
Новости
"Стол мира накроют в Турции": Эрдоган ожидает завершения войны РФ против Украины
"Стол мира накроют в Турции": Эрдоган ожидает завершения войны РФ против Украины
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку