В Ростовской области дроны атаковали объект железнодорожной инфраструктуры

В поселке городского типа Орловский (Ростовская область, РФ) возник пожар в районе тяговой подстанции "Двойная". Причиной огня, судя по всему, стала якобы атака неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.