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Удар по залізниці у Ростовській області: у ЦПД пояснили значення для армії РФ

Вівторок 29 липня 2025 08:49
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Удар по залізниці у Ростовській області: у ЦПД пояснили значення для армії РФ Фото: Сальськ Ростовської області виконує роль логістичного центру армії РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У місті Сальськ Ростовській області сьогодні вночі, 29 липня, була атакована залізнична інфраструктура, яку ворог використовує для постачання військ та техніки в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації при РНБО.

"Вночі була атакована залізниця та певна ресурсна база росіян у ростовській області, місто Сальськ. Там розташований логістичний хаб", - зазначили у ЦПД.

Повідомляється, що транспортний вузол використовувася для перекидання ресурсів, палива, боєприпасів та інших вантажів на фронт Донецької області, а також на південь до тимчасово окупованого Криму і Запорізької області.

"Залізниця - це артерія війни. Без логістики швидкість дій армії Росії на фронті гальмується", - додали у ЦПД.

Пожежі на залізниці Росії

Нагадаємо, що цієї ночі, 29 липня, невідомі дрони атакували Сальськ Ростовської області. Унаслідок атаки порушено рух поїздів і виникла пожежа вантажного поїзда. Стверджується, що було пошкоджено скління у двох вагонах пасажирського поїзда "Новокузнецьк-Кисловодськ".

Також крім Сальська, під атакою невідомих дронів опинилося селище Орловський. Воно розташоване в тій же Ростовській області РФ.

В результаті атаки, як заявлялося в Telegram-каналах, виникла пожежа в районі тягової підстанції "Двійна". Відзначимо, що залізнична станція "Двійна" розташована на електрифікованій лінії "Волгоград-1 – Сальськ".

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