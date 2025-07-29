Удар по залізниці у Ростовській області: у ЦПД пояснили значення для армії РФ

У місті Сальськ Ростовській області сьогодні вночі, 29 липня, була атакована залізнична інфраструктура, яку ворог використовує для постачання військ та техніки в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації при РНБО.

"Вночі була атакована залізниця та певна ресурсна база росіян у ростовській області, місто Сальськ. Там розташований логістичний хаб", - зазначили у ЦПД. Повідомляється, що транспортний вузол використовувася для перекидання ресурсів, палива, боєприпасів та інших вантажів на фронт Донецької області, а також на південь до тимчасово окупованого Криму і Запорізької області. "Залізниця - це артерія війни. Без логістики швидкість дій армії Росії на фронті гальмується", - додали у ЦПД.