Удар по YouTube: Instagram тестирует длинные видео продолжительностью до 90 минут

Причины смены стратегии и борьба за аудиторию

Долгое время короткие вертикальные видео оставались главным форматом Instagram, однако авторы не получали прямого дохода от просмотров. Основными источниками заработка для блоггеров были рекламные интеграции с брендами и поддержка аудитории.

В отличие от Instagram, YouTube стабильно делится с авторами доходов от рекламы, показываемой в их видео. Создатели получают 55 процентов рекламного дохода, поэтому длинные видео на платформе остаются гораздо более привлекательными с точки зрения монетизации.

Глава Instagram Адам Моссери и вице-президентка из продуктов Тесса Лионс объяснили, что цель обновления - дать возможность зрителям взаимодействовать с авторами на более глубоком уровне, не оставляя приложение совета других платформ.

Компания стремится удержать пользователей в своей экосистеме как для просмотра коротких роликов, так и для длительных шоу, подкастов или интервью.

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Новая связка Reels и длинных видео

Для реализации новой концепции платформа испытывает инструмент под названием Clips as Reels.

Он позволяет авторам нарезать короткое видео Reels из длинного горизонтального ролика и использовать его как тизер, перенаправляющий зрителя на полную версию.

Также команда разработчиков работает над такими фишками:

Добавление возможности хранить длинные видео для просмотра на больших экранах через приложение Instagram для TV.

Улучшение системы обнаружения прямых трансляций Live для новых пользователей.

Создание специального хаба в профиле авторов для объединения тематических серий Reels.

Тестирование формата Features и сопутствующих инструментов проводится среди ограниченного круга авторов в Бразилии и США. Вопрос полноценной распределительной монетизации по примеру YouTube остается в стадии разработки.