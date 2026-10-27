Удар по YouTube: Instagram тестирует длинные видео продолжительностью до 90 минут

Instagram начал тестировать видео продолжительностью до 90 минут - платформа впервые отходит от многолетней ставки на короткие вертикальные ролики.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на руководителя Instagram Адама Моссери.
Долгое время короткие вертикальные видео оставались главным форматом Instagram, однако авторы не получали прямого дохода от просмотров. Основными источниками заработка для блоггеров были рекламные интеграции с брендами и поддержка аудитории.
В отличие от Instagram, YouTube стабильно делится с авторами доходов от рекламы, показываемой в их видео. Создатели получают 55 процентов рекламного дохода, поэтому длинные видео на платформе остаются гораздо более привлекательными с точки зрения монетизации.
Глава Instagram Адам Моссери и вице-президентка из продуктов Тесса Лионс объяснили, что цель обновления - дать возможность зрителям взаимодействовать с авторами на более глубоком уровне, не оставляя приложение совета других платформ.
Компания стремится удержать пользователей в своей экосистеме как для просмотра коротких роликов, так и для длительных шоу, подкастов или интервью.
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Для реализации новой концепции платформа испытывает инструмент под названием Clips as Reels.
Он позволяет авторам нарезать короткое видео Reels из длинного горизонтального ролика и использовать его как тизер, перенаправляющий зрителя на полную версию.
Также команда разработчиков работает над такими фишками:
Тестирование формата Features и сопутствующих инструментов проводится среди ограниченного круга авторов в Бразилии и США. Вопрос полноценной распределительной монетизации по примеру YouTube остается в стадии разработки.