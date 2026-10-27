Удар по YouTube: Instagram тестує довгі відео тривалістю до 90 хвилин

Причини зміни стратегії та боротьба за аудиторію

Тривалий час короткі вертикальні відео залишалися головним форматом Instagram, однак автори не отримували прямого доходу від переглядів. Основними джерелами заробітку для блогерів були рекламні інтеграції з брендами та підтримка аудиторії.

На відміну від Instagram, YouTube стабільно ділиться з авторами доходами від реклами, що показується у їхніх відео. Творці отримують 55 відсотків рекламного доходу, тому довгі відео на платформі залишаються значно привабливішими з погляду монетизації.

Голова Instagram Адам Моссері та віцепрезидентка з продуктів Тесса Ліонс пояснили, що мета оновлення - дати змогу глядачам взаємодіяти з авторами на глибшому рівні, не залишаючи застосунок ради інших платформ.

Компанія прагне втримати користувачів у власній екосистемі як для перегляду коротких роликів, так і для тривалих шоу, подкастів або інтерв'ю.

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Нова зв'язка Reels та довгих відео

Для реалізації нової концепції платформа випробовує інструмент під назвою Clips as Reels.

Він дозволяє авторам нарізати коротке відео Reels із довгого горизонтального ролика та використовувати його як тизер, що перенаправляє глядача на повну версію.

Також команда розробників працює над такими фішками:

Додавання можливості зберігати довгі відео для перегляду на великих екранах через застосунок Instagram для TV.

Покращення системи виявлення прямих трансляцій Live для нових користувачів.

Створення спеціального хабу у профілі авторів для об'єднання тематичних серій Reels.

Наразі тестування формату Features та супутніх інструментів проводиться серед обмеженого кола авторів у Бразилії та США. Питання повноцінної розподільчої монетизації за прикладом YouTube наразі залишається у стадії розробки.