Удар по военной базе в Ираке: погиб французский солдат, еще шестеро ранены

Удар по военной базе в Ираке

Напомним, ночью 12 марта беспилотник поразил итальянскую военную базу в Эрбиле, на севере Ирака.

Там находятся около 300 итальянских военных, которые обучают местные курдские силы. Также на базе есть и французские военные.

Сначала в Министерстве обороны Италии говорили о ракетном ударе, но потом уточнили: дрон уничтожил военную машину.

Откуда прилетел беспилотник до сих пор неизвестно, есть версия, что он мог просто упасть из-за потери высоты.

Из-за обострения ситуации после операции США и Израиля численность контингента на базе уже сократили.

После атаки беспилотника на базу западных войск в Ираке в Великобритании обвинили Москву в помощи Ирану.