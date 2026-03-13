Удар по военной базе в Ираке: погиб французский солдат, еще шестеро ранены

В результате атаки беспилотников по военной базе в Ираке 12 марта погиб французский солдат. Еще шестеро военных ранены.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в соцсети X.
Как известно, атака произошла в городе Эрбиль - столице Иракского Курдистана. Дроны атаковали совместную базу сил Пешмерга (Вооруженных сил Иракского Курдистана) и французского контингента в районе Махмур.
Сначала сообщалось, что по меньшей мере шесть французских солдат получили ранения.
Макрон подтвердил гибель Арно Фриона - старшего сержанта из 7 батальона альпийских егерей из Варсеса.
Еще несколько французских военных получили ранения.
"Эта атака на наши силы неприемлема. Их присутствие в Ираке является частью строгих рамок борьбы с терроризмом. Война в Иране не может оправдать такие нападения", - подчеркнул французский президент.
Напомним, ночью 12 марта беспилотник поразил итальянскую военную базу в Эрбиле, на севере Ирака.
Там находятся около 300 итальянских военных, которые обучают местные курдские силы. Также на базе есть и французские военные.
Сначала в Министерстве обороны Италии говорили о ракетном ударе, но потом уточнили: дрон уничтожил военную машину.
Откуда прилетел беспилотник до сих пор неизвестно, есть версия, что он мог просто упасть из-за потери высоты.
Из-за обострения ситуации после операции США и Израиля численность контингента на базе уже сократили.
После атаки беспилотника на базу западных войск в Ираке в Великобритании обвинили Москву в помощи Ирану.