Удар по військовій базі в Іраку: загинув французький солдат, ще шестеро поранені

Удар по військовій базі в Іраку

Нагадаємо, вночі 12 березня безпілотник уразив італійську військову базу в Ербілі, на півночі Іраку.

Там перебувають близько 300 італійських військових, які навчають місцеві курдські сили. Також на базі є й французькі військові.

Спочатку в Міністерстві оборони Італії говорили про ракетний удар, але потім уточнили: дрон знищив військову машину.

Звідки прилетів безпілотник досі невідомо, є версія, що він міг просто впасти через втрату висоти.

Через загострення ситуації після операції США та Ізраїлю чисельність контингенту на базі вже скоротили.

Після атаки безпілотника на базу західних військ в Іраку у Великій Британії звинуватили Москву у допомозі Ірану.