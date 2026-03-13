Удар по військовій базі в Іраку: загинув французький солдат, ще шестеро поранені

Внаслідок атаки безпілотників по військовій базі в Іраку 12 березня загинув французький солдат. Ще шестеро військових поранені.
Як передає РБК-Україна, про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив у соцмережі X.
Як відомо, атака сталася в місті Ербіль - столиці Іракського Курдистану. Дрони атакували спільну базу сил Пешмерга (Збройних сил Іракського Курдистану) та французького контингенту в районі Махмур.
Спершу повідомляли, що щонайменше шість французьких солдатів зазнали поранень.
Макрон підтвердив загибель Арно Фріона - старшого сержанта з 7 батальйону альпійських єгерів із Варсеса.
Ще кілька францізьких військових отримали поранення.
"Ця атака на наші сили є неприйнятною. Їхня присутність в Іраку є частиною суворих рамок боротьби з тероризмом. Війна в Ірані не може виправдати такі напади", - наголосив французький президент.
Нагадаємо, вночі 12 березня безпілотник уразив італійську військову базу в Ербілі, на півночі Іраку.
Там перебувають близько 300 італійських військових, які навчають місцеві курдські сили. Також на базі є й французькі військові.
Спочатку в Міністерстві оборони Італії говорили про ракетний удар, але потім уточнили: дрон знищив військову машину.
Звідки прилетів безпілотник досі невідомо, є версія, що він міг просто впасти через втрату висоти.
Через загострення ситуації після операції США та Ізраїлю чисельність контингенту на базі вже скоротили.
Після атаки безпілотника на базу західних військ в Іраку у Великій Британії звинуватили Москву у допомозі Ірану.