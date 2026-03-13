UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Удар по військовій базі в Іраку: загинув французький солдат, ще шестеро поранені

09:37 13.03.2026 Пт
2 хв
Лідер Франції нагадав, що його військові присутні в Іраку для участі в боротьбі з тероризмом
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)

Внаслідок атаки безпілотників по військовій базі в Іраку 12 березня загинув французький солдат. Ще шестеро військових поранені.

Як передає РБК-Україна, про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив у соцмережі X.

Як відомо, атака сталася в місті Ербіль - столиці Іракського Курдистану. Дрони атакували спільну базу сил Пешмерга (Збройних сил Іракського Курдистану) та французького контингенту в районі Махмур.

Спершу повідомляли, що щонайменше шість французьких солдатів зазнали поранень.

Макрон підтвердив загибель Арно Фріона - старшого сержанта з 7 батальйону альпійських єгерів із Варсеса.

Ще кілька францізьких військових отримали поранення.

"Ця атака на наші сили є неприйнятною. Їхня присутність в Іраку є частиною суворих рамок боротьби з тероризмом. Війна в Ірані не може виправдати такі напади", - наголосив французький президент.

Удар по військовій базі в Іраку

Нагадаємо, вночі 12 березня безпілотник уразив італійську військову базу в Ербілі, на півночі Іраку.

Там перебувають близько 300 італійських військових, які навчають місцеві курдські сили. Також на базі є й французькі військові.

Спочатку в Міністерстві оборони Італії говорили про ракетний удар, але потім уточнили: дрон знищив військову машину.

Звідки прилетів безпілотник досі невідомо, є версія, що він міг просто впасти через втрату висоти.

Через загострення ситуації після операції США та Ізраїлю чисельність контингенту на базі вже скоротили.

Після атаки безпілотника на базу західних військ в Іраку у Великій Британії звинуватили Москву у допомозі Ірану.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ФранціяІракІранЕммануель Макрон