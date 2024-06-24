Удар по центру дальней космической связи под Евпаторией: СМИ показали спутниковый снимок

Иллюстративное фото: ВСУ нанесли ракетный удар по центру дальней космической связи в Крыму (Getty Images)

Украинские защитники, вероятно, атаковали центр дальней космической связи под временно оккупированной Евпаторией 23 июня. Появился спутниковый снимок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" в Telegram.

Как отметило издание, на спутниковых снимках можно увидеть последствия пожара на военном объекте россиян в селе Витино, где размещен центр дальней космической связи. Журналисты подчеркивают, что это важная военная часть в системе спутниковой связи и навигации для россиян.