Удар по центру дальней космической связи под Евпаторией: СМИ показали спутниковый снимок
Украинские защитники, вероятно, атаковали центр дальней космической связи под временно оккупированной Евпаторией 23 июня. Появился спутниковый снимок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" в Telegram.
Как отметило издание, на спутниковых снимках можно увидеть последствия пожара на военном объекте россиян в селе Витино, где размещен центр дальней космической связи.
Журналисты подчеркивают, что это важная военная часть в системе спутниковой связи и навигации для россиян.
Что предшествовало
Напомним, 23 июня во временно оккупированном Крыму прогремели сильные взрывы. Россияне жаловались на ракетный удар по полуострову. Официального подтверждения от украинской стороны не было.
Сегодня, 24 июня, издание Defence Express написало о том, что украинские защитники атаковали центр дальней космической связи под Евпаторией. Об этом свидетельствовали видео, которые обнародовали в сети.
В издании отмечали, что центр дальней космической связи является достаточно уникальным объектом.
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