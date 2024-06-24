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ВСУ поразили центр дальней космической связи РФ под Евпаторией, - Defense Express

Евпатория, Крым, Понедельник 24 июня 2024 16:53
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ВСУ поразили центр дальней космической связи РФ под Евпаторией, - Defense Express Фото: ВСУ поразили центр дальней космической связи РФ под Евпаторией (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны Украины нанесли удар по центру дальней космической связи РФ, который находится под временно оккупированной Евпаторией в поселке Витино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Об этом говорит ряд видео, опубликованных в сети. Местные жители жаловались на мощные взрывы и сняли масштабный пожар.

Также на интерактивной спутниковой карте пожаров NASA были зафиксированы очаги огня именно на территории центра космической связи.

ВСУ поразили центр дальней космической связи РФ под Евпаторией, - Defense Express

Как отмечает издание, неизвестно чем именно и с каким результатом был нанесен удар.

"Более того, перечень возможных средств максимально широк, это могли быть дроны, крылатые или баллистические ракеты, а также удар с морского дрона Sea Baby с аналогом "Града". При этом удаленность центра космической связи всего в 2 км от береговой линии делает последний вариант вполне возможным", - добавляют в Defense Express.

Журналисты отмечают, что сам центр дальней космической связи достаточно уникальный для России объект. Он также известен как 40-й отдельный командно-измерительный комплекс, НИП-16 и в/ч 81415. До оккупации Крыма там размещался Национальный центр управления и испытаний космических средств.

С 2014 года РФ передала комплекс в войска воздушно-космической обороны и начала его модернизацию. В 2017 году сообщалось, что центр получил 10 новых комплексов и модернизация продолжалась, при этом только на реконструкцию одного радиотелескопа планировалось потратить 1,8 млрд рублей, что по курсу того времени около 28 млн долларов.

По данным Telegram-канала "КіберБорошно", этот объект, кроме обеспечения связи с космическими аппаратами, включая военных спутников, активно использовался и для размещения других радиотехнических средств.

В частности, на территории этого объекта был размещен комплекс РЭБ "Красуха", который был призван прикрыть его от подобных атак.

Взрывы в Крыму 23 июня

Напомним, мощные взрывы прогремели в нескольких городах временного оккупированного Крыма вечером воскресенья, 23 июня.

Около восьми взрывов было слышно в Заозерном, Евпатории и Донузлаве. Также их было слышно в Севастополе. Местные заявили о якобы прилете по радару в Витино, что в Сакском районе.

Россияне традиционно заявили о том, что была ракетная атака, а их ПВО сбило все ракеты.

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