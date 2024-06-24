Удар по центру далекого космічного зв'язку під Євпаторією: ЗМІ показали супутниковий знімок

Ілюстративне фото: ЗСУ завдали ракетного удару по центру далекого космічного зв'язку в Криму (Getty Images)

Українські захисники, ймовірно, атакували центр далекого космічного зв'язку під тимчасово окупованою Євпаторією 23 червня. З'явився супутниковий знімок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода в Telegram.

Як зауважило видання, на супутникових знімках можна побачити наслідки пожежі на військовому об'єкті росіян у селі Вітіно, де розміщено центр далекого космічного зв'язку. Журналісти наголошують, що це важлива військова частина у системі супутникового зв'язку та навігації для росіян.